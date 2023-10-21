Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Регби
Новости
Олимпиада
Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 17:22

Артемьев заявил, что регби в России успешнее футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что регби успешнее футбола.

«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые, а первые. Регби — самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире — пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов — они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах. Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», — приводит слова Артемьева «Газета.Ru».

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/21/21548863.shtml?updated
регби
2
0
Читайте также
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештоком
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
В Крыму рассказали о высоком спросе на покупку бывшей квартиры Зеленского
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первухин: «Хотелось бы, чтобы наша молодежная сборная в момент возвращения была конкурентоспособной»