Артемьев заявил, что регби в России успешнее футбола

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что регби успешнее футбола.

«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые, а первые. Регби — самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире — пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов — они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах. Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», — приводит слова Артемьева «Газета.Ru».

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.