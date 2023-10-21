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Сегодня, 06:02

Первухин: «Хотелось бы, чтобы наша молодежная сборная в момент возвращения была конкурентоспособной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Александр Первухин перед матчем со сборной легионеров «Русские Барбариас» на Кубке князя Оболенского, отметил, что ожидает возвращения национальной команды на международные турниры в ближайшие годы.

«Когда мы варимся в международной сфере, понемногу, шаг за шагом, все равно растет и тренерский штаб, и команда. Это очень полезно для игроков. Без международных матчей мы все равно будем отставать, но хочется, чтобы эта разница была минимальной. Не знаю, сколько это еще продлится, три-четыре-пять лет, но хотелось бы, чтобы наша текущая молодежная команда в момент возвращения была конкурентоспособной и не слишком сильно проигрывала в конкуренции другим», — цитирует «Газета.Ru» Первухина.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/20/21545797.shtml?updated
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Тренер сборной России по регби Первухин заявил, что команда должна готовиться к возвращению