Первухин: «Хотелось бы, чтобы наша молодежная сборная в момент возвращения была конкурентоспособной»

Главный тренер сборной России Александр Первухин перед матчем со сборной легионеров «Русские Барбариас» на Кубке князя Оболенского, отметил, что ожидает возвращения национальной команды на международные турниры в ближайшие годы.

«Когда мы варимся в международной сфере, понемногу, шаг за шагом, все равно растет и тренерский штаб, и команда. Это очень полезно для игроков. Без международных матчей мы все равно будем отставать, но хочется, чтобы эта разница была минимальной. Не знаю, сколько это еще продлится, три-четыре-пять лет, но хотелось бы, чтобы наша текущая молодежная команда в момент возвращения была конкурентоспособной и не слишком сильно проигрывала в конкуренции другим», — цитирует «Газета.Ru» Первухина.