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Сегодня, 19:30

Кушнарев рассказал о трудностях приглашения легионеров в чемпионат России

Алина Савинова
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Тренер сборной России по регби Юрий Кушнарев рассказал, как можно привлечь в Россию больше легионеров.

«Легионеры к нам едут охотно, если им оплачиваются их контракты. Если клубы стабильные и выполняют свои условия, то иностранцы могут, хотят и будут приезжать в Россию. Лимиты, установленные Министерством спорта, мы тоже не можем нарушить, придерживаемся правил», — цитирует Кушнарева Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, мешает ли политическая повестка ехать иностранным регбистам в Россию.

«Определенной группе легионеров с Южной Африки это совсем не мешает. Это сложнее для спортсменов из западных стран — Великобритании, но у нас никогда не было игроков оттуда, они всегда остаются в своей стране. Также затащить какого-то австралийца или новозеландца будет сложнее. На данный момент визовый режим упрощен для Южной Африки, они могут 90 дней находиться по туристической визе», — добавил тренер.

В апреле сообщалось, что в чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров. Со следующего сезона в матчах российского чемпионата на поле одновременно смогут находиться пять иностранных игроков (сейчас — четыре).

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoi-rossii-po-regbi-kushnaryov-iz-za-politicheskoi-povestki-tyazhelee-privezti-legionerov-iz-avstralii-ili-novoi-zelandii-261412/
регби
Юрий Кушнарев
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