Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Регби
Новости
Олимпиада
Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 12:38

Сангинов рассказал о подготовке «Красного Яра» к дерби с «Енисеем-СТМ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Крайний трехчетвертной «Красного Яра» Хушнуд Сангинов рассказал о подготовке команды к дерби с «Енисеем-СТМ».

«Это моя первая попытка в профессиональном регби, в официальном матче за «Красный Яр». Удачно вышел с замены, получилась показать красивую игру. И командные попытки были у нас, и индивидуальные. Мы на тренировках много с Буркутом отрабатываем всякие элементы, смотрим Супер-регби, пытаемся повторить. Перед матчем с «Динамо» хотели сделать что-то подобное, и у нас получилось. К сожалению, завтра не смогу сыграть, потому что заболел. Болит горло, высокая температура. Очень хотелось сыграть в дерби, это моя детская мечта. С детства ходил на все игры «Красного Яра». Желание огромное было сыграть против «Енисея-СТМ». Даже обидно стало, что не смогу помочь команде. Команда у нас готова, мы провели хорошие сборы в ЮАР. Для нас это был хороший опыт, провели тест-матчи с новыми командами. Изучили что-то новое, ввели новые комбинации в этом году. Если наша команда соберется, то мы выиграем «Енисей-СТМ». Есть все, чтобы выиграть. Все зависит от настроя, мы должны быть единой командой, чтобы добиться победы», — приводит слова Сангинова Metaratings.ru.

Матч «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» пройдет 21 мая и начнется в 13:00.

Источник: https://metaratings.ru/news/regbist-khushnud-sanginov-sygrat-protiv-eniseya-stm-eto-detskaya-mechta-252498/
регби
0
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров