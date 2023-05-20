Сангинов рассказал о подготовке «Красного Яра» к дерби с «Енисеем-СТМ»

Крайний трехчетвертной «Красного Яра» Хушнуд Сангинов рассказал о подготовке команды к дерби с «Енисеем-СТМ».

«Это моя первая попытка в профессиональном регби, в официальном матче за «Красный Яр». Удачно вышел с замены, получилась показать красивую игру. И командные попытки были у нас, и индивидуальные. Мы на тренировках много с Буркутом отрабатываем всякие элементы, смотрим Супер-регби, пытаемся повторить. Перед матчем с «Динамо» хотели сделать что-то подобное, и у нас получилось. К сожалению, завтра не смогу сыграть, потому что заболел. Болит горло, высокая температура. Очень хотелось сыграть в дерби, это моя детская мечта. С детства ходил на все игры «Красного Яра». Желание огромное было сыграть против «Енисея-СТМ». Даже обидно стало, что не смогу помочь команде. Команда у нас готова, мы провели хорошие сборы в ЮАР. Для нас это был хороший опыт, провели тест-матчи с новыми командами. Изучили что-то новое, ввели новые комбинации в этом году. Если наша команда соберется, то мы выиграем «Енисей-СТМ». Есть все, чтобы выиграть. Все зависит от настроя, мы должны быть единой командой, чтобы добиться победы», — приводит слова Сангинова Metaratings.ru.

Матч «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» пройдет 21 мая и начнется в 13:00.