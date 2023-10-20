Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Регби
Новости
Олимпиада
Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 18:29

Тренер сборной России по регби Первухин заявил, что команда должна готовиться к возвращению

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин перед матчем за Кубок князя Оболенского, в котором национальная команда встретится со сборной легионеров «Русские Барбариас», выступающих в чемпионате страны, заявил, что иностранные регбисты могли бы побороться за медали первенство Европы.

«Очень приятно открывать новые города — сборная играла у нас и в Нижнем Новгороде, и в Волгограде, теперь мы добрались и до Самары. В сегодняшних условиях это лучший вариант среди тех, которые мы можем себе позволить. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда настанут светлые времена, быть готовыми к возвращению на международную арену. Думаю, что наши соперники могли бы претендовать на первые два места на чемпионате Европы. Сочетание грузинских и южноафриканских игроков — это потрясающая смесь, которая позволяет повышать уровень чемпионата России. Если бы мне была поставлена задача через 10-12 дней выпустить состав на первенство Европы, то мне бы не хватило всего пяти-шести игроков, чтобы собрать лучших. Есть большая психологическая усталость, потому что последний тур прошел в понедельник, где сошлись лидеры, поэтому в сборную приехали ребята уставшие, но функционально готовые на победу», — приводит слова Первухина «Газета.Ru».

Игра между сборной России и «Русскими Барбариас» состоится 21 октября в Самаре в рамках фестиваля «Большое регби на Волге» на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 11.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/20/21544705.shtml
регби
0
Читайте также
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Регбисты сборной Новой Зеландии убрали с дороги внедорожник, который мешал проезду их автобуса