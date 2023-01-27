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Регби

Сегодня, 16:03

«Зенит» и «Спартак» могут сыграть в этом году в чемпионате по регби

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Регбийная команда с названием «Зенит» может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время, утверждает «РБ Спорт». Решение по созданию нового клуба в городе было недавно принято.

«По Санкт-Петербургу у нас большая задача, есть отдельный проект. Наша задача — объединить три большие группы спортсменов, которые между собой ранее договориться не могли — это «Нарвская Застава», «Приморец» и другие силы. Сейчас усилиями федерации регби Санкт-Петербурга это удается», — рассказал председатель Высшего Совета Федерации регби Игорь Артемьев.

По данным источника, событие планируют приурочить к шестидесятилетию регби в Санкт-Петербурге. Планируется, что команда, название которой еще не утверждено, начнет свой путь в чемпионате высшей лиги. В 2023-м году в этом турнире будет принимать участие и регбийный московский «Спартак», который в последние несколько лет начал возрождение.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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