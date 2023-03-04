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Сегодня, 13:17

Делегация из РФ приняла участие в конгрессе международных марафонов перед забегом в Токио

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что российская делегация приняла участие в XXIII Всемирном конгрессе Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), который прошел в Осаке перед Токийским марафоном, стартующим в японской столице 5 марта.

«Обмен опытом, необходимый для развития российской беговой индустрии, а также еще больший рост уровня организации Московского марафона и других российских забегов — одни из ключевых целей нашей поездки. Для нас участие в конгрессе, который объединяет мировое профессиональное сообщество, — уникальная возможность найти новые идеи и решения для организации соревнований в России, чтобы в перспективе как можно больше российских забегов соответствовало мировым стандартам», — приводит слова Тарасова ТАСС.

Конгресс в Осаке проводится впервые после длительного перерыва из-за пандемии. На нем прошла выставка медалей финишера и официальных футболок мировых забегов прошлого сезона, в том числе комплекты Московского марафона, Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» и полумарафона «Северная столица». В воскресенье российская команда примет участие в Токийском марафоне.

Источник: https://tass.ru/sport/17195721
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