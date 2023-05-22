Умер председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игорь Ченцов

Председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Игорь Ченцов умер на 68-м году жизни, информирует пресс-служба ВФПС. Причины смерти, произошедшей 20 мая, не сообщаются.

«Игорь Викторович Ченцов был замечательным человеком, талантливым руководителем, профессионалом своего дела, настоящим патриотом своего Отечества. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Игорь Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Развивая направления международного сотрудничества, Игорь Ченцов проводил переговоры с представителями Китая, Индии, Ирана, Азербайджана и других стран. Несмотря на важную государственную работу, не связанную с парусным спортом, всю свою энергию, огромный административный и человеческий ресурс в каждодневном режиме отдавал нашей федерации. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с такой тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

С 2000 года Ченцов был членом президиума и вице-президентом ВФПС. С 2011 по 2013 год был членом Совета содействия Олимпийского комитета России. Председателем президиума ВФПС он был с 2021 года.