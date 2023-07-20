Черчесова уволили из «Ференцвароша», Малком может покинуть «Зенит». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 июля.
Венгерский клуб не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.
«Аль-Хиляль» очень близок к приобретению лидера сине-бело-голубых.
Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдет в «Спартак».
Все сделки межсезонья.
«Канониры» больше не экономят.
Эраковича ждут в «Зените» на следующей неделечитать >
«Генменеджер «Миннесоты» любит Россию». Молодой талант «Магнитки» — о поездке в Америкучитать >
Мастер штрафных, которого хвалил Бекхэм. «Динамо» ждет игрока сборной Мексикичитать >
«Бавария» хочет продать Мане, хотя меньше года назад он стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Почему у Садио не получается в Мюнхенечитать >