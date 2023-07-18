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Сегодня, 03:30

«Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса, вратарь Федотов — об армии. Главное за день

Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 июля.

«В матче за Суперкубок болел за «Зенит». Фернандеса представили видео с Киркоровым — а есть ли у него лишний вес?

Трансферная сага Марио окончена.

«Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Вернувшийся в армейский клуб после службы в ВМФ голкипер и главный тренер красно-синих ответили на вопросы журналистов.

«Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались

Некрасивое завершение истории.

«Не собираюсь кому-то что-то доказывать». «Торпедо» портит дебют Бердыеву. Талалаев без состава. Пикантный стих от Григоряна

Яркие события первого тура первой лиги «СЭ» обсудил с Федором Щербаченко.

«Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака". Орлов — о переходе Марио Фернандеса

Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних новостях из жизни «Зенита».

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