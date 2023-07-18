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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 июля.
Трансферная сага Марио окончена.
Вернувшийся в армейский клуб после службы в ВМФ голкипер и главный тренер красно-синих ответили на вопросы журналистов.
Некрасивое завершение истории.
Яркие события первого тура первой лиги «СЭ» обсудил с Федором Щербаченко.
Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних новостях из жизни «Зенита».
«Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского теннисачитать >
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казаковачитать >
РПЛ, таблица трансферов лета: Фернандес стал игроком «Зенита», «Спартаку» нужен Эраковиччитать >
Российский вратарь отказался от контракта с ЦСКА и остался в АХЛ за копейкичитать >