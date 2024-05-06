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Сегодня, 02:45

«Динамо» догнало «Зенит», Рублев победил в Мадриде, нули «Спартака» и «Пари НН». Главное за день

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 мая.

Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

Бело-голубые в драматичной встрече обыграли «Сочи» благодаря голу на 90+5-й минуте.

Разница Рублева. Андрей одержал волевую победу в финале мадридского «мастерса»

Феликс Оже-Альяссим сражался за каждый мяч, но не выдержал напряжения.

«Спартак» не справился с багажом Юрана. Нулевая ничья в Нижнем

«Пари НН» в первом матче при Иличе прервал серию поражений из шести матчей.

Такой борьбы за золото в РПЛ не было давно. Давайте насладимся концовкой!

Сразу у трех лидеров РПЛ — по 50 очков.

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