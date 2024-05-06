«Динамо» догнало «Зенит», Рублев победил в Мадриде, нули «Спартака» и «Пари НН». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 мая.
Бело-голубые в драматичной встрече обыграли «Сочи» благодаря голу на 90+5-й минуте.
Феликс Оже-Альяссим сражался за каждый мяч, но не выдержал напряжения.
«Пари НН» в первом матче при Иличе прервал серию поражений из шести матчей.
Сразу у трех лидеров РПЛ — по 50 очков.
Игорь Рабинер — о поражении «Краснодара» от «Ахмата».
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Кузнецов и Орлов выбьют Шестеркина и Панарина, Бобровский и Макдэвид пойдут дальше. Прогнозы на второй раунд плей-офф НХЛчитать >
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