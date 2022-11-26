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Сегодня, 03:00

Итоги дня на ЧМ, травма Неймара, у Овечкина 10 шайб до Хоу. Главное за пятницу

Футболисты сборной Ирана празднуют победу над Уэльсом.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 ноября.

От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США

Невероятная развязка принесла победу иранской сборной.

США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2

Американская сборная не позволила забить команде Гарета Саутгейта.

Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения

Голландцы не смогли обыграть Эквадор.

Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб

Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр.

Неймар рискует пропустить групповой турнир. Никого не бьют по ногам так часто, а в Бразилии вспоминают историю Пеле

Одна из главных звезд ЧМ-2022 может остаться вне игры из-за травмы.

ЦИФРА ДНЯ
10
голов
Александр Овечкин (791) в десяти шайбах от Горди Хоу (801) и второго места исторического списка снайперов НХЛ

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