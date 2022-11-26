Итоги дня на ЧМ, травма Неймара, у Овечкина 10 шайб до Хоу. Главное за пятницу

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 ноября.
Невероятная развязка принесла победу иранской сборной.
Американская сборная не позволила забить команде Гарета Саутгейта.
Голландцы не смогли обыграть Эквадор.
Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр.
Одна из главных звезд ЧМ-2022 может остаться вне игры из-за травмы.
Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мирачитать >
«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022читать >
БЕТСИТИ — титульный партнер Финала Кубка России по волейболучитать >
КХЛ: «Спартак» обыграл «Барыс», «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и другие матчи 25 ноябрячитать >