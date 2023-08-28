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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

Итоги тура в РПЛ, решение ФХР по Федотову, новички в «Динамо». Главное за день

Гильермо Абаскаль и Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 августа.

«Зенит» подкрадывается к первому месту. По-настоящему мощного конкурента у чемпиона пока нет

При всем уважении к «Краснодару».

Дзюба вернулся — «Локо» победил. «Сочи» не помогло даже кошмарное поле «Фишта»

Команда Михаила Галактионова прервала трехматчевую серию без побед.

«Ахмат» лучше «Спартака» понимал, что делать на поле. Ромащенко выжал из своих игроков больше, чем Абаскаль

Рабинер — о матче «Спартак» — «Ахмат»

ФХР запретила вратарю Федотову выступать за ЦСКА до 1 января 2024 года

Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова, сообщили «СЭ» в ФХР.

«Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей». Бело-голубые презентовали двух новичков

В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор и главный тренер.

«Зенит» вышел на второе место: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

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