Итоги вечера в ЛЧ, все участники плей-офф, новый эпизод сериала про Акинфеева. Главное за день

Супертур в квартете F.

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«СЭ» и FONBET представляют пятый эпизод документального сериала о легендарном вратаре.

Поговорили с экс-игроком «Спартака» и «Химок», переехавшим в Азербайджан.

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