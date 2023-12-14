Итоги вечера в ЛЧ, все участники плей-офф, новый эпизод сериала про Акинфеева. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 декабря.
Супертур в квартете F.
Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«СЭ» и FONBET представляют пятый эпизод документального сериала о легендарном вратаре.
Поговорили с экс-игроком «Спартака» и «Химок», переехавшим в Азербайджан.
Дмитрий Егоров — о «быках», которые впервые зимуют на первой строчке.
«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечтычитать >
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Teslaчитать >
Таких, как он, больше не делают. Легендарный итальянский защитник завершил карьеручитать >
«МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ. Четыре вывода после жуткого провалачитать >