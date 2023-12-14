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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

Итоги вечера в ЛЧ, все участники плей-офф, новый эпизод сериала про Акинфеева. Главное за день

Игроки «ПСЖ» радуются голу в ворота «Боруссии».
Фото AFP
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 декабря.

В группе смерти — огненная развязка. «ПСЖ» вскочил в плей-офф ЛЧ, «Ньюкасл» вылетел из еврокубков

Супертур в квартете F.

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Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

«СЭ» и FONBET представляют пятый эпизод документального сериала о легендарном вратаре.

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