«Локомотив» обыграл «Зенит», скандал с Абаскалем, снежный матч ЦСКА. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 декабря.
Команда Сергея Семака оступилась в Черкизове.
«Ахмат» обыграл «Спартак», это первая победа команды Ромащенко в РПЛ за три месяца.
Армейцы выиграли — 2:0.
Константин Алексеев — о новой смене лидера в РПЛ.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
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