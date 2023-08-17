«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно. Главное за день

Первый европейский титул сезона отправился в Англию.

Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.

В пресс-службе «Динамо» подтвердили «СЭ» новость о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян провел тренировку в составе бело-голубых.

Даниил успешно начал движение по сетке турнира категории 1000 в США.

Лео снова выдал яркую игру, а «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.