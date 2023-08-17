«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 августа.
Первый европейский титул сезона отправился в Англию.
Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.
В пресс-службе «Динамо» подтвердили «СЭ» новость о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян провел тренировку в составе бело-голубых.
Даниил успешно начал движение по сетке турнира категории 1000 в США.
Лео снова выдал яркую игру, а «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.
Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравиичитать >
«На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть». Интервью Хайруллина с Хайруллинымчитать >
Кепа — идеальная замена Куртуа в «Реале». Испанец прибавил за прошлый сезон и готов удивитьчитать >
КХЛ заключила договор с «Яндексом». Останется ли хоккей по ТВ и где теперь его смотреть?читать >