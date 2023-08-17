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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно. Главное за день

«Манчестер Сити» после победы в матче за Суперкубок УЕФА.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 августа.

«Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

Первый европейский титул сезона отправился в Англию.

Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.

В «Динамо» подтвердили, что Арсен Захарян вернулся к тренировкам в составе команды

В пресс-службе «Динамо» подтвердили «СЭ» новость о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян провел тренировку в составе бело-голубых.

Медведев вышел на своего ненавистника в Цинциннати. Битва двух русских будет принципиальной!

Даниил успешно начал движение по сетке турнира категории 1000 в США.

Месси в шаге от первого американского трофея. Девятый гол аргентинца помог разгромить прошлогоднего финалиста МЛС

Лео снова выдал яркую игру, а «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.

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