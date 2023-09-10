Медведев сыграет в финале US Open, Изидор перешел в «Зенит». Главное за день

«Когда сравняли счет со «Спартаком», подумал: поскорее бы финальный свисток. И тут Бикфалви исполнил!» Президент «Урала» — о старте сезона, «Зените», Бобровском

Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало