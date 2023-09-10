Медведев сыграет в финале US Open, Изидор перешел в «Зенит». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 сентября.
В воскресенье в матче за титул Даниил встретится с Новаком Джоковичем.
Многие обозреватели считают, что Даниил провел в полуфинале US Open2023 лучший матч в своей карьере.
Репортаж с «Открытие Банк Арены», где ветераны красно-белых обыграли сборную мира.
Нападающий Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».
Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.
Соболенко против Гауфф: онлайн женского финала US Openчитать >
«Русская пятерка» — лучший хоккей, в который я играл". Большое интервью Вячеслава Козловачитать >
«Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларечитать >
КХЛ: «Авангард» обыграл «Барыс», «Металлург» победил «Витязь» и другие матчи 9 сентябрячитать >