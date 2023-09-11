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Сегодня, 05:15

Джокович обыграл Медведева в финале US Open, Волков победил Туивасу. Главное за день

Даниил Медведев и Новак Джокович.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 сентября.

Джокович взял реванш у Медведева на US Open. Россиянин упустил шанс переломить ход финала

Новак завоевал рекордный 24-й «Большой шлем» в карьере.

Джокович — Медведеву: «Если бы я знал, что у вас с женой годовщина, результат, возможно, был бы другим»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева в финале US Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

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