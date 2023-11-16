Медведев в полуфинале Итогового турнира, сериал про Акинфеева. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 ноября.

Даниил в матче с Александром Зверевым был бесподобен в ключевые моменты.

ЦИФРА ДНЯ

2 победы Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ЦИТАТА В этом году мог проиграть такие матчи

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