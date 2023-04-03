Медведев взял титул в Майами, «Милан» разгромил «Наполи», «Челси» уволил Поттера. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 апреля.
Даниил впервые в карьере взял один из самых престижных «мастерсов».
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Кто теперь возглавит синих?
Комличенко повторил достижение Неймара — 2:1.
Команда Федорова выиграла в Санкт-Петербурге.
ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подрядчитать >
«Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцычитать >
«Если станем чемпионами — постригусь налысо. Двести процентов!» Интервью Хорена Байрамяначитать >
С огоньком и искрами. Ферстаппен ушел в отрыв, несмотря на внезапный изъян «Ред Булл»читать >