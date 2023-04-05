«Спартак» проиграл «Уралу», «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 апреля.
Команда Абаскаля не побеждает уже в четырех матчах подряд — 1:2.
Сенсация в Петровском парке!
Питерцы взяли реванш за первое поражение — 2:1.
Кризис грандов продолжается.
Главные события вторника в европейском футболе.
Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив домачитать >
Капризов не играет уже месяц. Что с ним и когда Кирилл вернется?читать >
«Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семиначитать >
«Магнитка» уволила главного тренера. Заслужил ли Воробьев такое решение?читать >