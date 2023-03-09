Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 марта.

Французский суперклуб снова вылетел из Лиги чемпионов — на этот раз задолго до финала.

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