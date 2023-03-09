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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 марта.
Французский суперклуб снова вылетел из Лиги чемпионов — на этот раз задолго до финала.
«Шпоры» не смогли забить красно-черным ни разу за 180 минут.
Команда Игоря Ларионова вырвала победу в овертайме и сравняла счет в серии.
Армейцы возвращаются в Москву при равном счете в серии (2-2).
Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» мы поговорили с главным тренером «Ференцвароша».
Малкин и Кросби снова тащат «Питтсбург»! Команда отыгралась с 0:4 и выиграла в овертаймечитать >
У «Бенфики» идеальный тренер. Раскрыл Сон Хын Мина и реанимировал Гетце, а в Лиссабоне сделал звездой Жоау Мариучитать >
«Мы должны были лишить его титула». Экс-босс «Формулы-1» жалеет, что подарил Хэмилтону его первое чемпионствочитать >
«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивночитать >