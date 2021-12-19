Россия одержала третью победу на Кубке Первого канала, у Латыпова серебро. Главное за день

19 декабря 2021, 02:45
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 декабря.
Алексей Жамнов идет без поражений.
Преследование хуже спринта, но общий уровень команда выдержала.
Главные события субботы в европейском футболе.
«СЭ» — о судьбах 14 специалистов: от Романцева до Тедеско.
Прогноз на центральный матч выходных в АПЛ.
ЦСКА нужно найти замену Влашичу. Нынешний состав не для больших делчитать >
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мирачитать >
Большунов не сумел пройти квалификацию в спринте. Такое с ним бывало лишь раз, но тогда Александр упалчитать >
«Челси» на пороге кадровой катастрофы. Совсем скоро из клуба могут уйти четыре основных защитникачитать >