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Вечерний «СЭ»

19 декабря 2021, 02:45

Россия одержала третью победу на Кубке Первого канала, у Латыпова серебро. Главное за день

Сборная России одержала третью победу на домашнем турнире.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 декабря.

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