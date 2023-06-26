Рублев проиграл финал в Галле, интервью Морозова, разбор календаря РПЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июня.
Представитель Казахстана взял крупнейший титул в карьере, россиянин проиграл второй финал на траве.
Разговор с президентом КХЛ по итогам сезона-2022/23.
Что нужно знать о матчах предстоящего сезона.
РПЛ объяснила принципы составления календаря чемпионата России-2023/24.
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
«Спартак» представил календарь на новый сезон в стиле анимечитать >
Дацюк и Федоров — два главных русских бриллианта драфта НХЛ. Овечкин и Буре остались вне топ-20читать >
Оливейра в цифрах. Первым в истории UFC набрал 20 финишей, чудом обманул бойцовский возрастчитать >
Саудовская Аравия помогает американским владельцам «Челси» обойти закон? В Англии возмущены и требуют от АПЛ принять мерычитать >