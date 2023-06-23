Личка возглавил «Динамо», Кудерметова обыграла Соболенко. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 22 июня.
Константин Алексеев — о новом тренере бело-голубых.
Чешский специалист Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга».
Россиянка справилась с мощью Арины Соболенко.
Интервью «СЭ» дал новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса.
«Не хочу никого обижать и предавать». Звездный новичок «Салавата» — о карьере, жизни и семьечитать >
«Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюковачитать >
В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известночитать >
Русских легенд опять прокатили мимо Зала славы. Справедливо или нет?читать >