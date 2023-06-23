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Сегодня, 03:30

Личка возглавил «Динамо», Кудерметова обыграла Соболенко. Главное за день

Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 22 июня.

Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше

Константин Алексеев — о новом тренере бело-голубых.

«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды

Чешский специалист Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга».

Кудерметова разобралась со второй ракеткой мира на турнире в Берлине. Впереди — матч-реванш с Александровой

Россиянка справилась с мощью Арины Соболенко.

«Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

Интервью «СЭ» дал новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

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