«Сити» разгромил «Баварию», Талалаев возглавил «Химки». Главное за день

«Манчестер Сити» — шаге от полуфинала Лиги чемпионов.

Миланская команда провела образцовый матч и почти гарантировала себе место в полуфинале.

Контракт со специалистом — на пять лет.

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии — о тяжелом детстве и первых неделях в России.

Обзор дня Алексея Шевченко.