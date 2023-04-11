Бердыев покинул «Сочи», ЦСКА забил семь голов СКА. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 апреля.
Будет ли он еще работать?
Семь голов и 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.
Южане отыгрались в безнадежном матче.
Дин в нокдауне, он назвал свою игру катастрофой.
«СЭ» поговорил с главным тренером лидера чемпионата Венгрии.
«Рубин» снова меняет тренера. Бердыев может возглавить казанцев в третий раз? Инсайды «СЭ»читать >
«Бостон» побил вечный рекорд НХЛ. Гарантирует ли это кубок?читать >
«Представьте, что такие «Спартак» и «Динамо» добрались бы до еврокубков. Что бы мы увидели?» Титов — о дербичитать >
Костомаров уже занимается лечебной физкультурой. Но выписывать его из больницы пока раночитать >