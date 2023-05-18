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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 мая.
«Горожане» в блестящем стиле добились права участия в решающем матче главного еврокубка.
Команда Ивича обыграла «Урал» в финале Пути регионов.
Пусть не обижаются «Акрон» и «Урал».
Вылет из Лиги чемпионов не отменяет величия итальянского тренера и его планов остаться в Мадриде на следующий сезон.
Главный тренер красно-белых вовсе не так плох.
Не удивлюсь, если «Интер» выиграет Лигу чемпионов. Такие команды нередко получают всечитать >
Месяц назад Индзаги должны были уволить из «Интера», сейчас он — в финале ЛЧ. Как тренер преобразил проблемный клубчитать >
«Формулу-1» в Имоле смыло наводнением. Почему отменили «Гран-при Эмилии-Романьи»читать >
Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?читать >