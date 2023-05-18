КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

«Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, «Краснодар» — в суперфинал Кубка России. Главное за день

Радость Пепа Гвардиолы.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 мая.

Гвардиола — король! «Реал» уничтожен 0:4, за «Интер» в финале ЛЧ просто страшно

«Горожане» в блестящем стиле добились права участия в решающем матче главного еврокубка.

Угловые стали секретным оружием «быков». «Краснодар» — в суперфинале Кубка России

Команда Ивича обыграла «Урал» в финале Пути регионов.

Ивич готов принести первый трофей Галицкому? Нас ждет классный финал Кубка

Пусть не обижаются «Акрон» и «Урал».

Разгром в Манчестере — мотивация для Анчелотти. Карло верен «Реалу» и никуда не уйдет

Вылет из Лиги чемпионов не отменяет величия итальянского тренера и его планов остаться в Мадриде на следующий сезон.

«Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины

Главный тренер красно-белых вовсе не так плох.

Не удивлюсь, если «Интер» выиграет Лигу чемпионов. Такие команды нередко получают все

читать >

Месяц назад Индзаги должны были уволить из «Интера», сейчас он — в финале ЛЧ. Как тренер преобразил проблемный клуб

читать >

Порядин — в «Спартаке», Береглазов — в «Локомотиве». Таблица переходов КХЛ

читать >

Вячеслав Быков: «Если бы не выпустил Ковальчука в финале ЧМ-2008, с моей стороны это было бы предательство»

читать >

«Формулу-1» в Имоле смыло наводнением. Почему отменили «Гран-при Эмилии-Романьи»

читать >

Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

читать >

Турне «России 25» Ротенберга закончилось. Такие матчи сборной точно лучше, чем ничего

читать >

«Я похож на молодого Акинфеева? Если только совсем немного». MVP Единой лиги Димитриевич — об итогах сезона

читать >
0
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, УНИКС впервые выиграл Лигу ВТБ. Главное за день