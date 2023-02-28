Несмотря на два поражения, «Локо» оставил хорошее впечатление в кубковых матчах с красно-белыми.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

Слова главных тренеров после огненного матча.

Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.

Полузащитник Александр Головин продлил свой контракт с «Монако» до 2026 года, сообщается на официальном сайте монегасков 27 февраля.