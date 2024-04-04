«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря дублю Педро, «Локомотив» вылетел из кубка. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 3 апреля.
Команда Семака в Москве выиграла первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда из Екатеринбурга продолжает выступления в FONBET Кубке России.
«Магнитка» стартовала с победы.
«Балтика» уступила в первом матче полуфинала Пути РПЛ.
Пресс-конференция главных тренеров Гильермо Абаскаля и Сергея Семака.
Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проигралачитать >
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«Руководство не пыталось спасти сезон». Честное интервью Рябыкина после ухода из «Витязя»читать >
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