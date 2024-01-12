Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, что ценит все свои завоеванные медали.

«Если взять мою историю, то я горжусь каждой медалью. Они все для меня платиновые. Есть же разные случаи, бывает такое, что спортсмен занимает второе место и заявляет: «Я готов выбросить эту медаль, рассчитывал только на первое место». Моя ситуация — совсем другая, для меня каждая медаль тяжелая, трудная«, — приводит слова спортсмена Metaratings.ru.

33-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы.