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Сегодня, 19:55

Елистратов — о завоеванных медалях: «Они все для меня платиновые»

Елистратов признался, что гордится каждой завоеванной медалью
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, что ценит все свои завоеванные медали.

«Если взять мою историю, то я горжусь каждой медалью. Они все для меня платиновые. Есть же разные случаи, бывает такое, что спортсмен занимает второе место и заявляет: «Я готов выбросить эту медаль, рассчитывал только на первое место». Моя ситуация — совсем другая, для меня каждая медаль тяжелая, трудная«, — приводит слова спортсмена Metaratings.ru.

33-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по конькобежному спорту
Семен Елистратов
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