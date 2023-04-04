Призер чемпионата мира по шорт-треку Просвирнова объявила о решении сменить спортивное гражданство на датское

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по шорт-треку Софья Просвирнова объявила о решении сменить спортивное гражданство с российского на датское.

«В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — написала у себя в соцсетях Просвирнова.

Спортсменка объяснила свое решение семейными обстоятельствами. По ее словам, в случае, если она продолжит выступать за сборную России, напряженный тренировочный график не позволит ей находиться рядом со своим мужем — датским конькобежцем Виктором Торупом.

В своем заявлении Просвирнова поблагодарила тренерский штаб сборной России по шорт-треку и партнерам по национальной команде за совместную работу.

Помимо двух серебряных медалей, Просвирнова также завоевала две бронзовых медали на чемпионатах мира по шорт-треку. Спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» заявил, что не считает решение Просвирновой о смене спортивного гражданства политическим.