В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» сообщил об обстоятельствах смены спортивного гражданства Софьи Просвирновой на датское.

«Все просто, Софья в прошлом году вышла замуж за датчанина, получила гражданство. Конечно, это потеря для нашей сборной. Но у меня нет никакого морально права отказывать ей. До этого она написала заявления об увольнении. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс согласования перехода, чтобы Софья смогла выступать за Данию», — сказал Гуляев «СЭ».

Российская шорт-трекистка эмоционально переживала свое неудачное выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В двух индивидуальных гонках Софья получила две дисквалификации, после чего не сумела пробиться в финал с командой в эстафете. Текущий сезон Просвирнова пропустила.

Во вторник, 4 апреля, 25-летняя Просвирнова объявила, что начала процесс смены спортивного гражданства с российского на датское. Она объяснила это тем, что из-за тренировочного процесса в российской команде не сможет находиться рядом со своим мужем — датским конькобежцем Виктором Торупом.