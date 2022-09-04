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Шорт-трек

4 сентября, 08:53

Шорт-трекист Елистратов настроен подтверждать высокий статус в новом сезоне

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что планирует работать в полную силу, несмотря на отсутствие международных стартов.

«У нас сейчас большой объем работы, несмотря на то, что мы закрыты внутри страны, поэтому в последние три-четыре месяца я не смотрел ни одни соревнования, в том числе Спартакиаду. Подготовка идет полным ходом, в конце декабря будет чемпионат России. До Нового года уже все соревнования расписаны — первый этап Кубка России будет в Коломне, второй — в Санкт-Петербурге, третий — в Уфе. Как профессиональный спортсмен я не могу расслабляться, нужно подтверждать свой высокий статус», — цитирует Елистратова ТАСС.

32-летний спортсмен является олимпийским чемпионом в эстафете (2014) и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 1 500 м (2018, 2022).

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15641229
Семен Елистратов
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Шорт-трекист Елистратов рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в хафпайпе