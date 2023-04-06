Шорт-трекистка Просвирнова — о санкциях против россиян: «Видимо, они полагают, что делают как можно лучше»

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» высказала мнение о западных санкциях против российских граждан.

— Ситуация с изоляцией российского спорта повлияла на ваше решение?

— Такая ситуация в мире, что ее последствия понятны. Но мое решение было принято, даже если бы все было хорошо в политическом плане, все равно я бы ушла. Ключевой была невозможность тренироваться за границей. Но с политикой мое решение не связано.

— Вам с Виктором стало сложнее в бытовом плане с учетом санкций?

— Конечно, столкнулись с проблемами. Думаю, почти все россияне столкнулись, особенно те, кто часто выезжает за границу. Банковские карты не работают, приходится везти с собой наличные. Их ненадолго хватает, большие суммы с собой не повезешь. Спасибо Виктору, он поддерживает меня в этом плане, я стараюсь тоже свою лепту вносить. У нас получается проходить через эти сложные моменты.

— Вам не кажутся странными такие санкции? То есть вводят их вроде бы против российского государства, но страдает россиянка Софья Просвирнова, которая не может заплатить в магазине?

— Ситуация уникальная, подобного опыта принятия решений ни у кого еще не было, наверное. Видимо, они полагают, что делают как можно лучше. Кому-то становится хуже. Но сейчас вообще не время идеальных решений.

— Но вы сейчас в Дании, с визой проблем не было?

— Да, да, все нормально.

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