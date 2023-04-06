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Шорт-трек

Сегодня, 21:15

Заявившая о смене гражданства шорт-трекистка Просвирнова ответила на вопрос о датском пиве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Просвирнова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» ответила на вопросы о Дании. На днях Просвирнова объявила о смене гражданства с российского на датское.

— «Карлсберг» или «Туборг»?

— Не знаю, я не пробовала. (смеется) Пиво не очень люблю. Но слышала, что «Карлсберг» лучше.

— А какой напиток вообще предпочитаете? Коктейль можно себе позволить?

— Мне ничего не приходит в голову. Я за ЗОЖ! Тут, кстати, очень вкусная вода из-под крана. Даже с бутилированной не сравнится. Так что ответ — вода из-под крана.

— Вы уже познали стиль хюгге?

— Да, по-нашему уют. Когда приезжаю к родителям Виктора, у них там очень хюгге. (Смеется.) Его мама пишет картины, они по всему дому развешены. Очень красиво, и как раз уютное настроение. У нас пока не так (показывает на квартиру за спиной). Но мы работаем над этим!

— А Виктор приезжал к вашим родителям?

— Да, Виктор приезжал в Россию, знаком с родителями. Вот наши родители еще друг с другом не встречались. План в следующем году их познакомить. Ему, мне кажется, нравится в России, нравятся люди. Он тренировался какое-то время с нашей конькобежной сборной. Сейчас учит русский интенсивно.

— А вы датский?

— Нет, я ленивая. (Смеется.) У меня записано это в планах, но в Дании все хорошо говорят на английском, и я расслабилась. А вот в России никто по-английски не говорит, поэтому ему приходится напрягаться с русским.

Ранее Просвирнова объяснила, почему решила сменить российское гражданство на датское.

Софья Просвирнова. «Любовь спасет мир». Интервью российской призерки чемпионатов мира, которая меняет гражданство

Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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