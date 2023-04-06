Шорт-трекистка Просвирнова об уходе из ЦСКА: «Нельзя было оставаться, будучи замужем за иностранцем»

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» рассказала о причинах, по котором перестала представлять ЦСКА. На днях Просвирнова объявила о смене гражданства с российского на датское.

— Вы все еще относитесь каким-то образом к ЦСКА?

— Нет, это в прошлом. Мы начали служить в ЦСКА, если так можно сказать, потому что в Сочи проводились Военные игры в 2017 году. Чтобы выступать, нужно было иметь звание. С тех пор мы числились в ЦСКА и получали ставку, что тоже помогает спортсменам, конечно. Но когда я вышла замуж за Виктора, эта история закончилась. Нельзя быть в ЦСКА и одновременно замужем за иностранцем.

— При таких условиях вы вряд ли отобрались бы на соревнования по критериям МОК. Что о них думаете?

— Конечно, в принципе неприятно для спортсменов выступать без флага и гимна. Лично за себя могу сказать, я бегала на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане — чувствуется разница. Я бы очень хотела, чтобы мы пришли к миру, где россияне могли бы выступать под своим флагом. К сожалению, пока мы не можем к нему прийти, но я очень надеюсь, что однажды так будет.

Ранее Просвирнова объяснила, почему решила сменить российское гражданство на датское.