Виктор Ан снова не нужен на родине. Почему он не возвращается в Россию?

Самому титулованному спортсмену в истории шорт-трека припомнили российское гражданство и работу в Китае.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Виктор Ан стал одним из главных героев, завоевав три золота в шорт-треке. К тому времени шорт-трекист уже был трехкратным олимпийским чемпионом, выступая за сборную Южной Кореи. После продолжительного конфликта с местной федерацией Ан поехал в Россию и принес уже этой стране три золота на Олимпиаде. Виктор готовился и к третьим Играм, но не был допущен до них и закончил спортивную карьеру. Ана все устраивало в России, но его жена хотела вернуться на родину. Там уже у олимпийского чемпиона возникли проблемы — ему припоминают и работу в Китае после завершения карьеры, и выступления за Россию.

Конфликт Ана в сборной Южной Кореи

Три первые золотые медали Ан Хен Су завоевал еще в 2006 году в Турине. Спустя восемь лет уже Виктор Ан повторил свое достижение, хотя некоторые пророчили ему скорое завершение карьеры. Остальные рассчитывали на пару медалей, но не более того. Ан на российской Олимпиаде получил четыре призовых места, включая три золота, а сборная Южной Кореи осталась вообще без медалей. Понятно, почему местные болельщики обрушили шквал критики на местную федерацию — не удержали такого спортсмена! Но ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

Ан поехал еще на Олимпиалу-2002 в обход двух более опытных сокомандников, которые были одними из лучших на дистанции 1000 метров. В США спортсмен побывал, по сути, туристом, не привезя ни одной медали. Но в следующем же году он начал становиться едва ли не богом шорт-трека — с 2003-го по 2007-й Ан пять раз подряд становился чемпионом мира.

Виктор Ан (справа). Федор Успенский, Фото «СЭ»

После чемпионата мира-2006 возник конфликт между семьей Ана и корейской федерацией. По словам отца спортсмена, тренер не общался с шорт-трекистом и вступил в сговор с его сокомандниками, чтобы они помешали тому стать чемпионом мира. Ан все-таки победил, но с трудом. Южнокорейская сборная разделена на две части: с некоторыми спортсменами занимался тренер женской сборной, с остальными — тренер мужской. Разделение происходило не по гендерному принципу, а по принадлежности атлетов к определенному вузу. Говорили даже, что конфликт разросся до такой степени, что спортсмены отказывались находиться в одной комнате и сидеть рядом в самолете.

Ан намекал, что из-за такого давления может завершить карьеру. Поэтому южнокорейской федерацией было принято решение назначить все-таки одного главного тренера и пресечь все недомолвки. После этого спортсмен еще раз стал чемпионом мира, а затем его постигла неудача — травма колена на тренировке. Ан не смог отстоять свой титул чемпиона мира, а на национальном отборе на Олимпиаду-2010 занял только девятое место.

Российская часть карьеры Ана

Отец порекомендовал сыну поехать в Россию. В 2011 году Ан так и сделал — получил российское гражданство, начал учить русский и собрался переехать в страну на постоянное место жительства. Новоиспеченный россиянин выбрал себе имя Виктор, чтобы его было легче запоминать на новой родине.

Виктор Ан в сборной Кореи. Фото Getty Images

Дальше были вполне известные события — Виктор выиграл золото в составе олимпийской сборной России и стал чемпионом в двух индивидуальных гонках: на дистанциях 500 и 1000. Еще одна медаль — бронзовая — была на 1500 метрах. Успехи Ана не остались незамеченными в Корее — на местную федерацию обрушилась волна критики.

Ан хотел участвовать и в Олимпиаде-2018, но ему не отправили приглашение на те Игры без объяснения причин. Виктор подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета, но она была отклонена. Вскоре Ан решил покинуть Россию, продал квартиру, подаренную за заслуги на Олимпиаде-2014. Говорят, что Виктор не прочь был и остаться, работать здесь тренером, но жена захотела на родину.

Работа в Китае и возвращение на родину

В 2019-м Виктор вернулся в Россию, выиграл несколько медалей на Кубках мира, но из-за коронавируса окончательно закончил со спортом. Еще до возвращения Ан рассказывал, что его звали на работу тренером национальной сборной в Китай. В 2020 году Виктор все-таки согласился и уехал готовить команду к домашней Олимпиаде. По информации источников, шорт-трекист зарабатывал 300 тысяч евро в год. Ни в какой другой стране такую сумму ему предложить не смогли.

Под руководством олимпийского чемпиона в Пекине-2022 сборная Китая завоевала два золота и одно серебро. В 2018 году медалей было столько же, но другого достоинства — одно золото и два серебра. У Южной Кореи год назад оказалось всего на два серебра больше.

В начале 2023-го корейское издание JoongAng Ilbo сообщило, что Виктор Ан подал заявку на должность тренера команды Соннам по шорт-треку. Это один из сильнейших коллективов, спортсмены которого составляют основу национальной сборной. До смены спортивного гражданства Ан тренировался как раз там.

Виктор Ан. Федор Успенский, Фото «СЭ»

29 января представители мэрии Соннам сообщили, что отклонили заявку Ана. Издание Yonhap намекало, что причиной отказа стала неоднозначная реакция на возвращение Виктора Ана в Южную Корею. Сначала спортсмен отказался от южнокорейского спортивного гражданства в пользу российского, а потом тренировал прямых конкурентов сборной — китайцев.

В мэрии это косвенно подтвердили: ««Когда просматривали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы смотрели на множество различных составляющих, в том числе на коммуникативные навыки. Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и реакцию СМИ».

О назначении нового тренера сборной Соннам будет объявлено в ближайшие дни. Но Ана точно не взяли. В последнее время много говорят о том, что спорт вне политики, но даже в этом случае это оказалось не так. Людям нужно видеть победы сборной на международных соревнованиях, и даже если кто-то действительно возмущался приездом Ана, они перестали бы это делать при успехах команды. Экс-спортсмен явно мог бы помочь — он это доказал и как спортсмен, и как тренер национальной сборной Китая.