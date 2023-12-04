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Сегодня, 11:35

Федерация бобслея России пригласила китайских спортсменов на сбор в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что китайские спортсмены получили приглашение от федерации потренироваться на олимпийской трассе в Сочи.

«Руководство олимпийской трассы сказало нам, что мы первая команда после Олимпийских игр, которая приехала к ним на тренировочный сбор. К ним уже поступили заявки и от других стран. Китайцы называют нас своими друзьями. Мы в ответ пригласили их к нам, в Сочи, чтобы те могли потренироваться на нашей олимпийской трассе», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Команда России по бобслею и скелетону в настоящее время проводит тренировочный сбор на олимпийской трассе в китайском Яньцине.

24 сентября президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры.

IBSF отстранила российских бобслеистов и скелетонистов от участия в соревнованиях под своей эгидой в июле 2022 года на конгрессе в Лозанне.

Источник: https://tass.ru/sport/19446279
бобслей
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