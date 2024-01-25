Скелетонистка Денщикова (Потылицына): «Долгое время кататься по одной трассе очень сложно психологически и физически»

Скелетонистка, участница Олимпиады в Сочи Ольга Денщикова (Потылицына) в интервью «СЭ» прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

— Вы сказали, что работаете в сборной по скелетону. В скелетоне, как и в других зимних видах спорта, российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Каково сейчас ребятам, ведь у них, по сути, есть только одна трасса для тренировок и соревнований?

— Хочется выразить благодарность Министерству спорта России и ЦСП. Они сделали сбор, вывезли команду в Китай. Ребята месяц потренировались в Китае, что для них очень положительный момент. По одной трассе кататься долгое время очень сложно. Это сложно психологически и физически. Теряется стимул. Думаю, что бобслеисты, саночники и скелетонисты меня поймут. Находиться на одной трассе все время тяжело. Хорошо, что ребят всячески стимулируют, в том числе финансово. Сейчас будет Спартакиада сильнейших. Это важная поддержка. Конечно, это не сравнится с выступлением на международной арене, но все же очень сильно помогает им.

— Вы бы смогли найти мотивацию, чтобы две зимы подряд находиться на одной трассе? Даже на любимой карусели 20 раз прокатишься, но 21-й уже не захочешь.

— Там уже все идет на автоматизме. Конечно, понимаю, как тяжело в одной и той же обстановке. Все немного поугасли, но все равно держатся. Это спортсмены. Они должны подстраиваться под различные варианты.

— Что делать? Как развиваться в текущих условиях скелетонистам, бобслеистам и саночникам?