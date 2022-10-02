Участник Олимпиады-2018 скелетонист Марченков получил повестку

Участник Олимпийских Игр 2018 года в Корее 25-летний российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку о мобилизации. 4 октября он должен прибыть на призывной пункт, сообщает РИА Новости.

«Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября.

Вчера я уже получил военный билет и 4 октября поеду на призывной пункт.

Я выступаю за ЦСКА и являюсь рядовым запаса. Настроение у меня хорошее, за меня сейчас больше переживают моя жена, мама и сестра», — сказал Марченков.

Марченков на Играх-2018 в Пхенчхане занял 15-е место.