Большунов: «Не интересно, что происходит на иностранных турнирах. Чемпионат мира один, и он проходит у нас»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что считает российские турниры по лыжным гонкам являются альтернативой Кубку и чемпионату мира.

— Много читал комментариев на твои слова про альтернативный чемпионате мира. Мол, чемпионат мира есть один.

— Чемпионат есть один, и он у нас. На все вопросы — до свидания!

— Тебе не кажется, что это самообман? Норвежцы не будут приезжать на чемпионские высоты, это мы будем должны возвращаться на чемпионат мира.

— Слушай, мне не интересно, что сейчас происходит на Кубке мира и чемпионате мира. Я уже это говорил.

— Весь мир там, а у нас две страны.

— Весь мир здесь, я хочу тебе сказать. Сейчас две, а потом будет больше. Всегда так получается, потом приходит наше время. И мы скажем всем до свидания! Хватит уже, на самом деле, потому что нас там не ждут.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 проходит в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не смогли выступить на турнире из-за отстранения от международных соревнований, которое действует с марта 2022 года.