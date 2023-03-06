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Сегодня, 10:34

Хальфварссон: «Клебо показал, что он человек»

Виталий Косик
Корреспондент
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался по итогам заключительного мужского марафона в классическом стиле на чемпионате мира в Планице.

«Сегодня Клебо показал, что он человек. Что касается нашего выступления, у нас, мужчин, до сих пор даже не было медалей. Так что это действительно очень хорошо, что сегодня мы смогли взять медаль», — приводит слова Хальфварссона fasterskier.

Хальфварссон финишировал четвертым, а победителем гонки стал норвежец Пол Голберг, обогнавший соотечественника Йоханнеса Клебо на самом финише.

Сборная Швеции заняла второе место в медальном зачете ЧМ по лыжным видам спорта в Планице. Шведские лыжники завоевали 12 медалей (4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых).

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Калле Хальфварссон
Пол Голберг
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