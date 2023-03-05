Большунов vs Клебо. Норвежец проиграл заочный спор по золотым медалям

Итоги лыжного чемпионата мира в Планице.

Лыжи. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. 50 км, классический стиль

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,0

3. Вильям Поромаа (Швеция) — 1,2

Женщины. 30 км, классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0

2. Анна Кьерсти Калво (Норвегия) — 53,0

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2

Словенская Планица стала местом триумфа мужской сборной Норвегии. На чемпионате мира она не проиграла ни одной гонки: шесть побед из шести. Викинги были лучшими в обеих командных гонках, а в личных отдали соперникам только две медали: француз Жюль Шаппа стал третьим в спринте, швед Вильям Поромаа взял бронзу в марафоне. Все остальные награды — у норвежских лыжников.

Для главной звезды соревнований Йоханнеса Клебо чемпионат мира заканчивается не совсем на приятной ноте. В заключительной гонке он проиграл партнеру по команде на той части дистанции, на которой считается лучшим на планете, — финише.

Йоханнес Клебо. Фото Reuters

Поражение Клебо

В Планице Йоханнес взял свой традиционный золотой набор для главных стартов. Он выиграл личный и командный спринт, а также вместе с партнерами по сборной первенствовал в эстафете. С такими же золотыми наградами он уезжал из Зеефельда в 2019-м и из Оберстдорфа в 2021-м.

Однако в Словении медальный улов получился богаче. Клебо впервые взял медали в дистанционных гонках. Но если в скиатлоне он выиграл серебро, то в марафоне скорее проиграл золото.

Перед заключительной гонкой в сборной Норвегии начались непонятные движения. В состав не попал сильнейший дистанционщик норвежцев в Планице — Симен Крюгер. На этом чемпионате мира он был лучшим в скиатлоне и коньковой разделке на 15 километров. Возможно, Крюгер не так хорош в классическом ходе. Однако два года назад на чемпионате мира это не помешало ему показать четвертый результат на финише классического марафона, а после дисквалификации Клебо ему даже вручили бронзу.

Симен расстроился, что его не включили в состав на марафон в Словении, но принял этот факт. Сам лыжник заявлял, что чувствует себя в отличной форме и физических проблем не испытывает. Однако, когда из-за болезни выбыл Шюр Рете, тренерский штаб сборной Норвегии заменил его не на Крюгера, а на Мартина Нюнгета.

Болельщики построили свою теорию по поводу этих перестановок в составе. По их мнению, норвежские тренеры переживали, что Симен выиграет третью гонку на ЧМ-2023 и при этом получит неофициальное звание короля лыж. Титул присваивается победителю на 30 и 50 километрах одного чемпионата мира. Таким образом, Крюгер мог затмить приму сборной — Клебо. Фанаты считают, что подобный расклад в Норвегии допустить не могли.

В марафоне все шло к первой дистанционной победе Йоханнеса на чемпионатах мира. Да, два года назад он был первым на 50 километрах классикой, но потом судьи признали его виновным в столкновении с Большуновым и забрали золото. В Планице Большунов уже норвежцу не мешал.

Всю дистанцию Клебо держался в головной группе, которая с каждым кругом становилась все меньше. За пару километров до финиша она сократилась до семи лыжников, четверо из которых были норвежцы. Казалось, что Йоханнес, как это часто бывает, разметает всех на заключительном отрезке. Но сопротивление ему оказал Голберг, который не отдал Клебо его любимые последние метры.

Победа Йоханнеса в марафоне позволила бы ему выиграть медальный зачет в заочной борьбе с Александром Большуновым. Россияне эти полторы недели провели в Малиновке на соревнованиях «Чемпионские высоты», программа которых полностью повторяла программу турнира в Планице. Были даже споры, где сейчас проходит настоящий чемпионат мира.

В итоге Большунов в борьбе с соотечественниками выиграл больше золота в Малиновке, чем Клебо в соревнованиях с финнами и шведами, но без россиян в Планице. У Александра — победы в скиатлоне, коньковой разделке, командном спринте и марафоне, а также третье место в спринте личном. У Йоханнеса — золото в обоих спринтах, эстафете и серебряные медали в скиатлоне и марафоне.

Йоханнес Клебо после финиша. Фото Global Look Press

Превосходство шведок

Если норвежские мужчины были практически безупречны на этом чемпионате мира, то про норвежских девушек так сказать нельзя. Впервые за последние 12 лет они не выиграли в женском медальном зачете на главном старте. В предыдущие годы их сборную тянули два локомотива: Марит Бьорген и Тереза Йохауг. Но одна завершила карьеру после Олимпиады в Пхенчхане в 2018-м, а вторая — после Игр в Пекине в 2022-м. Достойной замены пока не нашлось. Сейчас лидером Кубка мира является тоже норвежка — Тириль Венг, но она не выглядит таким гегемоном, как в свое время Марит и Тереза. На ЧМ-2023 Венг осталась без личных наград.

В Планице королевами стали лыжницы из сборной Швеции. Они вполне могли забирать все золотые медали ЧМ-2023, как это сделали норвежские мужчины. Шведки начали соревнования даже лучше их — заняли весь пьедестал в классическом спринте. Напомним, что в мужских соревнованиях в этой дисциплине бронзу отвоевал француз Жюль Шаппа.

После они добавили победы в скиатлоне и командном спринте, а после начали спотыкаться. Сначала американка Джесси Диггинс остановила золотую поступь шведок, выиграв коньковую разделку на 10 километров. А затем, будучи в статусе главных фаворитов, они умудрились не победить в эстафете — подвели Эбба Андерссон, которая упала на своем этапе, и Фрида Карлссон, выступившая невнятно на своих пяти километрах.

Эбба Андерссон. Фото Reuters

После провала в эстафете Андерссон и Карлссон устроили скандал своему сервису в прессе, обвинив их во всех неудачах. Вакс-бригада согласилась с доводами спортсменок и серьезно потрудилась над их лыжами на заключительную гонку. Инвентарь в марафоне не подкачал, и женская сборная Швеции завершила чемпионат мира на победной ноте: золото у Эббы и бронза у Фриды.

Если объединить мужской и женский зачеты, то лучшей в Планице окажется сборная Норвегии.

Медальный зачет ЧМ-2023

1. Норвегия — 7 — 6 — 3 (золото-серебро-бронза)

2. Швеция — 4 — 3 — 5

3. США — 1 — 0 — 1

4. Германия — 0 — 1- 1

5-6. Италия — 0 — 1 — 0

5-6. Финляндия — 0 — 1 — 0

7. Франция — 0 — 0 — 2

Таблица показывает уровень конкуренции чемпионата мира без россиян. Только две команды смогли взять больше двух медалей, когда всего их в Планице разыгрывалось 36. Следующий чемпионат мира пройдет в 2025 году в норвежском Тронхейме. Хозяева безусловно будут на нем фаворитами. Но если наших спортсменов туда не допустят, то поздравлять норвежцев с итоговой победой можно уже сейчас.