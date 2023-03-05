Большунов зевнул, отвечая на вопрос про норвежцев

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал «СЭ» победу в классическом масс-старте на 50 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Устал, конечно — 50 километров бежать. Сегодня до последнего приходилось работать. Леха Червоткин подошел в хорошей форме, единственный из нашей группы, кто полностью провел сбор. Говорил ли с ним? Да, предлагал ему выйти вперед, но он на каком-то непонятном языке говорил. (Смеется) Конечно, доволен турниром, четыре золота. Планы? Сначала домой, потом в Казань, потом на свой турнир в Подмосковье и чемпионат России.

Хороший турнир, здорово организован, в принципе болельщиков много. Конечно, хочется бегать на главных международных стартах, но пока так. Как норвежцам было бы на «Чемпионских высотах»? (здесь Большунов зевнул, — прим. «СЭ») Трасса сложная, так что им бы понравилось, думаю.