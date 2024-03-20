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Чемпионат России

20 марта, 16:30

Истомина считает победу на чемпионате России лучшим подарком на день рождения

Руслан Минаев
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Лыжница Мария Истомина прокомментировала победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате России.

20 марта спортсменке исполнилось 27 лет.

«Гонка была очень тяжелой, для меня непривычно бегать командный спринт в таком тяжелом состоянии. По результату мы молодцы, мы сделали то, что от нас ждали. Все-таки это наш домашний чемпионат, в командных гонках мы должны побеждать. Конечно, победа в гонке стала для меня лучшим подарком на день рождения. Пойду готовиться к другим гонкам и праздновать дальше», — цитирует ТАСС лыжницу.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Источник: ТАСС
Мария Истомина
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