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Чемпионат России

20 марта, 15:01

Игнатьева потеряла сознание после финиша командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Алина Савинова
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Лыжнице Анастасии Игнатьевой стало плохо после финиша командного спринта на чемпионате России в Малиновке.

Спортсменка, выступающая за сборную Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, сразу после прохождения последнего этапа упала и на короткое время потеряла сознание. Медики привели лыжницу в сознание, после чего увели ее в боксы. Госпитализация Игнатьевой не потребовалась.

Командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова из Архангельской области. Сборная ХМАО-Югры с Игнатьевой и Анастасией Кирилловой в составе стала 14-й.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

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