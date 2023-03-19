Большунов выиграл в скиатлоне на чемпионате России, Устюгов упал незадолго до финиша и стал вторым

Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут.

Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.

Третьим финишировал Иван Якимушкин +29,3 секунды.

Лыжные гонки.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины.

Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов +5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин +29,3 секунды.

4. Алексей Червоткин +29,4

5. Денис Спицов +29,8

6. Антон Тимашов +30,4

7. Егор Митрошин +1.13,0

8. Сергей Ардашев +1.13,2

9. Андрей Ларьков +1.13,4

10. Илья Семиков +1.13,8

11. Александр Гребенько +1.15,5

12. Евгений Белов +1.27,9

13. Дмитрий Жуль +1.55,8

14. Савелий Коростелев +2.41,0

15. Артем Мальцев +2.46,4