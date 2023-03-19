Большунов выиграл в скиатлоне на чемпионате России, Устюгов упал незадолго до финиша и стал вторым

Сегодня, 11:43
Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут.
Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.
Третьим финишировал Иван Якимушкин +29,3 секунды.
Лыжные гонки.
Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины.
Скиатлон, 30 км
1. Александр Большунов — 1:11.00,1.
2. Сергей Устюгов +5,0 секунды.
3. Иван Якимушкин +29,3 секунды.
4. Алексей Червоткин +29,4
5. Денис Спицов +29,8
6. Антон Тимашов +30,4
7. Егор Митрошин +1.13,0
8. Сергей Ардашев +1.13,2
9. Андрей Ларьков +1.13,4
10. Илья Семиков +1.13,8
11. Александр Гребенько +1.15,5
12. Евгений Белов +1.27,9
13. Дмитрий Жуль +1.55,8
14. Савелий Коростелев +2.41,0
15. Артем Мальцев +2.46,4