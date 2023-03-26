Сегодня, 11:16
Лыжник Сергей Устюгов одержал победу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате России-2023 в Тюмени.
30-летний спортсмен с самого начала гонки вырвался вперед и доминировал на протяжении всей дистанции. Он преодолел 50 км за 2 часа 14 минут 16 секунд.
Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от лидера на 1 минуту 21,5 секунды. Третьим стал Александр Большунов с отставанием 2 минуты 42 секунды.
Ранее Устюгов заявлял, что по окончании этого сезона может завершить карьеру.
Масс-старт стал заключительной гонкой чемпионата России-2023.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
50 км, масс-старт, классический стиль
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0
2. Алексей Червоткин +1.21,5
3. Александр Большунов +2.42,0
4. Илья Семиков +3.41,5
5. Константин Тиунов +6.36,6
6. Дмитрий Жуль +6.36,7
7. Евгений Белов +6.38,2
8. Александр Ившин +7.00,7
9. Андрей Собакарев +7.02,5
10. Максим Зубцов +7.24,7
Иван Якимушкин и Ермил Вокуев не стартовали.