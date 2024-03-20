Вяльбе: «Меня удивляет не поражение Большунова, а то, что он вообще выступает на чемпионате России»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результат олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

27-летний Большунов занял девятое место и прервал свою победную серию из 23 гонок подряд. «Разделку» выиграл Ермил Вокуев. Вторым стал Савелий Коростелев.

«Меня не удивило девятое место Большунова. Он все-таки болел, и это не прошло бесследно. Меня удивляет не поражение, а то, что он вообще здесь выступает. Я хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Она также отметила, что победа Вокуева не стала для нее совсем неожиданной.

«Когда он вышел на коньковых лыжах, было ясно, что он будет высоко. Он один из сильнейших в даблполинге в мире, но непонятно, почему жюри не сделали классические зоны, во всем мире нельзя проходить гонку на одних руках», — добавила Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).